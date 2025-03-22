Следственный комитет назвал организаторов теракта в «Крокусе»

СК: теракт в «Крокусе» был организован для дестабилизации обстановки в России Теракт в «Крокусе» был спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства» для дестабилизации обстановки в России, непосредственной организацией занимались шесть граждан Средней Азии, заявили в СКСледствие пришло к выводу, что теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший год назад, спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России», сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.