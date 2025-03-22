Страна и люди
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Страна и люди

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Следственный комитет назвал организаторов теракта в «Крокусе»

Следственный комитет назвал организаторов теракта в «Крокусе»

СК: теракт в «Крокусе» был организован для дестабилизации обстановки в России Теракт в «Крокусе» был спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства» для дестабилизации обстановки в России, непосредственной организацией занимались шесть граждан Средней Азии, заявили в СКСледствие пришло к выводу, что теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший год назад, спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России», сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Комментарии
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Grandad
Вот спасибо: раскрыли глаза! А мы всё думали, что это &quot;дружественные страны&quot; так нам устроили. Велик ли перечень недружественных нам стран, чтобы нам погадать?
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