Артиллеристы группировки «Восток» выдавили ВСУ огнем с опорных пунктов в ДНР

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Восток», нанося удары по ряду опорных пунктов ВСУ в лесополосах на южнодонецком направлении, заставили противника покинуть позиции, сообщили в Минобороны РФ.
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