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PID: любознательные люди накапливают больше опыта, защищающего мозг

PID: любознательные люди накапливают больше опыта, защищающего мозг

Любопытство оказалось связано с так называемым когнитивным резервом — «запасом прочности» мозга, который помогает дольше сохранять ясность ума в старости.

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