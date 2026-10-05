Захарова посоветовала FT писать новости про Эстонию в рубрике с анекдотами

t.me/МИД России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 октября с иронией прокомментировала публикации издания Financial Times о перемещении эстонских подразделений к российским рубежам.
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