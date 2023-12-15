Кличко потребовал призвать в ВСУ критиков власти

У здания Верховной рады прошла акция протеста против бессмысленных трат столичных властей.Виталий Кличко на выступлении в Верховной раде потребовал от сотрудников военных комиссариатов призывать в ряды ВСУ участников акций протеста в украинской столице.
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