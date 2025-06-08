Запретить нельзя продать: Европа боится потерять российский СПГ

Срыв долгосрочных контрактов, потеря серьезного заработка на посредничестве и перепродаже и боязнь спровоцировать бешеный скачок цен на газ – все это приводит ряд стран ЕС в состояние тихой паники.
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