Минпромторг попросили лучше контролировать локализацию электроники

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минпромторгу усилить контроль за локализацией российской радиоэлектронной продукции и доработать, соответственно, механизмы борьбы с «псевдолокализацией», при которой иностранное оборудование выдается за отечественное.