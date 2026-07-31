Минпромторг попросили лучше контролировать локализацию электроники

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила Минпромторгу усилить контроль за локализацией российской радиоэлектронной продукции и доработать, соответственно, механизмы борьбы с «псевдолокализацией», при которой иностранное оборудование выдается за отечественное.
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