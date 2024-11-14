Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    по ценам на бензин мы уже давно обогнали америкуКак Россия обгоня...
  • лина любимцева
    Ну как вернется, так сразу и присядет на 10 лет. А то и больше...Планирует вернуть...
  • людмила бер
    Родители живут в центре Москвы.... а там съем квартиры очень дорого выходит... Брат сидит в тюрьме, может потянуло к ...Планирует вернуть...

Выбор был, и украинцы его сделали...

 Рубрика "Два  в  одном"  -  "Дискуссия" и "Вынесено из  комментариев".Я  в  посте Про репортаж пана Сладкова из Брянской области пишу: "Если  бы подавляющее большинство  украинцев  не  хотели  бы  воевать, никакие  зеленские  с  ними бы ничего не сделали.

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Комментарии
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Федор Родников
У А.Куряева в песне&quot;Не воюйте с русскими&quot; есть строки-&quot;...только сами русские могут биться с русскими...&quot; и вот по этой причине СВО так затянулось.
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7 час.
Иван Ураганов
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7 час.

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