Рубрика "Два в одном" - "Дискуссия" и "Вынесено из комментариев".Я в посте Про репортаж пана Сладкова из Брянской области пишу: "Если бы подавляющее большинство украинцев не хотели бы воевать, никакие зеленские с ними бы ничего не сделали.
Выбор был, и украинцы его сделали...
Комментарии
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Федор Родников
У А.Куряева в песне"Не воюйте с русскими" есть строки-"...только сами русские могут биться с русскими..." и вот по этой причине СВО так затянулось.
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7 час.
Иван Ураганов
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7 час.
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