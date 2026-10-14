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МВФ повысил прогноз экономического роста Грузии

МВФ повысил прогноз экономического роста Грузии

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики Грузии на 2026 год с 6,5% до 7,2%.

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