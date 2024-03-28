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Эхо 2008 года

Эхо 2008 года

Помните, «генерал Армагеддон» Суровикин в 2022 году два месяца бомбил украинскую энергосистему? Так удачно бомбил, что она практически никак не пострадала (ну пострадала, конечно – но так, что её быстро починили).

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Комментарии
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Валерий Каулин
Интересно, а причём Дмитрий Анатольевич? Его роль была абсолютно нулевая. Впрочем, как и роль Сердюкова. Правда, об этом нынче предпочитают не помнить! Если кто не знает, войсками командует не министр обороны, а начальник оперативного управления МО, которого Табуреткин уволил незадолго до событий, никем не заменив! И исправлять ситуацию пришлось тогдашнему премьеру. Не забыли, кто это? Не надо из Савла делать Павла!
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1 час.
Ратник Ратник
Это, к сожалению, только наши НАДЕЖДЫ, официально никем и НИЧЕМ не подтверждённые. А как, в ходе подковёрной борьбы наши чиновники умеют жрать неугодных, знает в России каждый
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1 час.
Алексей Тан
&quot;Наши&quot;... бери в кавычки.
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1 час.

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