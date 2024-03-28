Эхо 2008 года

Валерий Каулин

Интересно, а причём Дмитрий Анатольевич? Его роль была абсолютно нулевая. Впрочем, как и роль Сердюкова. Правда, об этом нынче предпочитают не помнить! Если кто не знает, войсками командует не министр обороны, а начальник оперативного управления МО, которого Табуреткин уволил незадолго до событий, никем не заменив! И исправлять ситуацию пришлось тогдашнему премьеру. Не забыли, кто это? Не надо из Савла делать Павла!