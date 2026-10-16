Казахстанский МИД получил ноту от генконсульства России по поводу задержания рэпера Наваи Бакирова. Ведомство планирует запросить у правоохранительных органов информацию о местонахождении и обстоятельствах ареста гражданина РФ.
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