Медведев о КХЛ: «Потолок не дает возможность использовать финансовый фактор. СКА не смог бы удержать Демидова. Пропуск грубейших нарушений заставляет ребят выступать там, где безопаснее»

19-летний нападающий перешел из СКА в «Монреаль», подписав соглашение с клубом НХЛ. – Можно ли прояснить ситуацию с уходом Ивана Демидова? – Контракт Ивана Демидова со СКА рассчитан до окончания сезона‑2024/25.