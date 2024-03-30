TAC: грозя отправить войска на Украину, Макрон давит на Германию и США, а не Россию

Положение Киева на поле боя ухудшается. Все, чего смогли добиться союзники - это наделать шумихи по поводу возможной отправки западных войск на Украину, что, разумеется, никаким образом на полезно воюющему союзнику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии