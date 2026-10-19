Камила Валиева год назад возобновила спортивную карьеру после того, как завершился срок ее дисквалификации по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АЛ Зеленский лишил г...
- Охлобыстин про Ур...
- ТЦ Виктория Дайнеко ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым