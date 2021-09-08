"Ехай, ложить и экспрессо": этот тест покажет, насколько вы грамотны

Сегодня, 8 сентября, Международный день грамотности. В этом году праздник отмечает свой 55-летний юбилей — впервые его учредила организация ЮНЕСКО в 1966 году.
Популярные статьи
- Тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими армейского корпуса ВВО стартовало на Курильских островах
- Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов
- «Без срока давности» сохранит память о Хабаровском процессе для новых поколений россиян
Свежие комментарии