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"Ехай, ложить и экспрессо": этот тест покажет, насколько вы грамотны

"Ехай, ложить и экспрессо": этот тест покажет, насколько вы грамотны

Сегодня, 8 сентября, Международный день грамотности. В этом году праздник отмечает свой 55-летний юбилей — впервые его учредила организация ЮНЕСКО в 1966 году.

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