Le Monde: власти Франции учли слова Путина и хотят избежать мировой войны

Французские официальные лица учли предостережение президента России Владимира Путина о неизбежной эскалации конфликта в случае применения дальнобойного оружия против России и стремятся предотвратить начало третьей мировой войны.
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