Как справиться с «вооружённой некомпетентностью» на работе

Если их некомпетентность кажется стратегически продуманной, чтобы заставить вас выполнять их работу, вот что нужно делатьМы все сталкивались с коллегами, которые плохо выполняют свою работу, но очень хорошо умеют сделать свою некомпетентность вашей проблемой — от начальника, который слишком много обещает (только для того, чтобы ожидать от вас выполнения всей работы), до коллеги, который не может выполнить свою работу (но очень рад переложить свои обязанности на вас).
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