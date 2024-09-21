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Глава Крыма поздравил православных христиан с праздником Рождества Пресвятой Богородицы

Глава Крыма поздравил православных христиан с праздником Рождества Пресвятой Богородицы

Глава Крыма поздравил православных христиан с праздником Рождества Пресвятой Богородицы«Пусть свет праздника принесет мир, согласие и благополучие каждой семье! Желаю всем духовной радости и крепкой веры в помощь и защиту Пресвятой Богородицы, в победу России над всеми врагами!», — сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

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