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Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний остались в России

Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний остались в России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин утром в понедельник, 9 января, заявил, что почти 76 процентов иностранных компаний остались работать на территории Российской Федерации.

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