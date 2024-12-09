Сирия призывает ООН не дать Израилю воспользоваться сменой власти в стране

Global Look Press/Jinipix/Xinhua Сирийские дипломаты призывают Совбез и генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша не дать Израилю воспользоваться сменой власти в Дамаске, заявил постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак.
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