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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о встрече с губернатором Орловской области: «Планируем создать «Красную Машину Орел». Хотим создать условия, чтобы таких игроков, как Никишин, здесь становилось больше»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о развитии хоккея в Орловской области. «Провели рабочую встречу с губернатором Орловской области Андреем Евгеньевичем Клычковым.

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