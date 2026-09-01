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Газета.ру

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Лидер СвДП Кубицкий призвал ФРГ пригрозить России передачей ракет Taurus Украине

Лидер СвДП Кубицкий призвал ФРГ пригрозить России передачей ракет Taurus Украине

Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицкий предложил пригрозить России передачей ракет Taurus Украине в ответ на якобы гибридные угрозы ФРГ.

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