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Депутат ГД Кузнецов предложил отслеживать БПЛА с помощью таксистов

Депутат ГД Кузнецов предложил отслеживать БПЛА с помощью таксистов

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Кузнецов предложил отслеживать украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и передавать данные о них военным с помощью системы и устройств, которые можно установить на автомобили такси.

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