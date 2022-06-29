Границы феминизма: где заканчиваются права женщин?

Феминизм зародился в конце 19 веках на территории Великобритании и одновременно США. В 1945 году равенство полов было официально задукоментированно в уставе ООН, казалось бы вопрос решён раз и навсегда, но спустя полвека возникла одна проблема.
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