FT: Лондон решил отложить запрет на страхование нефти из России

Евросоюз и Великобритания в начале июня нынешнего года договорились одновременно запретить своим компаниям страховать суда с российской нефтью, однако Лондон, где находится крупнейший рынок страхования Lloyd’s of London, решил отложить запрет, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
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