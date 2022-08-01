FT: Лондон решил отложить запрет на страхование нефти из России

Евросоюз и Великобритания в начале июня нынешнего года договорились одновременно запретить своим компаниям страховать суда с российской нефтью, однако Лондон, где находится крупнейший рынок страхования Lloyd’s of London, решил отложить запрет, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.