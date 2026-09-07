4hr Head and Shoulders Silver Silver Futures COMEX:SI1! pinochleprince18 Possibly the most broadcast-able head and shoulders is developing in Silver on the 4 hr chart.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым