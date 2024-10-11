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КХЛ. «Нефтехимик» примет «Сибирь», «Северсталь» сыграет с «Куньлунем»

КХЛ. «Нефтехимик» примет «Сибирь», «Северсталь» сыграет с «Куньлунем»

Фонбет Чемпионат КХЛ Нефтехимик – Сибирь Дата проведения 11 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена» Онлайн матча Видео Северсталь – Куньлунь Дата проведения 11 октября, 19.

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