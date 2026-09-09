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Журнал «Профиль»

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Германия готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, заявил глава МИД ФРГ

Германия готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, заявил глава МИД ФРГ

Берлин намерен передать Киеву данные о проживающих в Германии украинцах – получателях социальной помощи, зарегистрированных лицах и обладателях вида на жительство, чтобы помочь идентифицировать военнообязанных.

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