Аналитик Кнутов: НАТО может внезапно ударить по России ядерным оружием

Североатлантический альянс (НАТО) может внезапно атаковать Россию ядерным оружием. Об этом News.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Главком ОВС НАТО ...
- Фон дер Ляйен поо...
- МО: ПВО сбили 644...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым