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«Светлые» забрали 6,6 миллиона рублей: как Борис Дергачев и Михаил Терёхин раскусили T-Killah в финале «Мастера игры»

«Светлые» забрали 6,6 миллиона рублей: как Борис Дергачев и Михаил Терёхин раскусили T-Killah в финале «Мастера игры»

Финал второго сезона психологического реалити-шоу «Мастер игры» закончился чистой победой команды «Светлых».

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