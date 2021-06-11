Джокович – единственный игрок, минимум 6 раз доходивший до финала каждого «Шлема». В финале РГ он поборется за 19-й титул

18-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович, ночью в субботу обыгравший Рафаэля Надаля в полуфинале «Ролан Гаррос» 3:6, 6:3, 7:6, 6:2, вышел в 29-й финал «Большого шлема».
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