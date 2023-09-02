New World Corroded Deep-Sea Chest

⛔⛔⛔ВНИМАНИЕ! ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ ЛУТ/ПРЕДМЕТ ДЛЯ ИГРЫ, КОТОРАЯ УКАЗАНА В НАЗВАНИИ ТОВАРА. ДРУГИХ ИГР/ПРЕДМЕТОВ/ЛУТА В АККАУНТЕ PRIME GAMING НЕТ! ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ИГР/ПРЕДМЕТОВ/ЛУТА НЕ УКАЗАННЫХ В НАЗВАНИИ ТОВАРА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ⛔⛔⛔ ДЛЯ СНГ НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ ВПН, БЕЗ НЕГО НЕ ЗАЙДЁТЕ НА САЙТ Что в луте: Bloody Velvet Captain´s Bed (2) Candle Cluster (100) Glowworm Bait (5) Gypsum Orb (10) Vial of Suspended Azoth (500) Umbral Shards Runestone Stopwatch Инструкция: - Перейдите на страницу с акцией - https://gaming.