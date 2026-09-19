The Guardian: НАТО и Европа испытывают проблемы с ПВО

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич сообщил о серьёзных проблемах с ПВО у европейских стран и НАТО. США израсходовали большую часть запасов ракет Patriot в конфликте с Ираном, оставив Европу и Украину с задержками поставок ключевых вооружений.