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Tesla побила новые рекорды: 343 тыс. отгруженных и 365 тыс. произведённых электромобилей

Tesla побила новые рекорды: 343 тыс. отгруженных и 365 тыс. произведённых электромобилей

В конце прошлой недели компании Tesla удалось представить предварительные результаты за последний квартал, сообщив о поставках 343 000 электромобилей и производстве 365 000 единиц.

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