Михаил Фридман подал иск к Люксембургу на $16 млрд в арбитраж Гонконга

Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман инициировал арбитражный спор почти на $16 млрд с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC), пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующие документы.
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