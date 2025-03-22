Эксперт назвал ключевые факторы снижения цен на новые авто

Динамика снижения цен на новые автомобили в России будет зависеть от нескольких ключевых факторов. Среди них наиболее значимыми являются объем складских запасов у дилеров и дистрибьюторов, а также продолжительность укрепления курса рубля.
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