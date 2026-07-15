В УФСБ довели до суда дело этнической группировки из Смоленской области

Одному из членов группировки на момент совершения преступлений не было 18 лет. Свои преступления они снимали на камеру Дело этнической группировки, которая орудовала в Смоленской области с 2023 по 2024 год, доведено региональным управлением ФСБ России до суда.
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