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Карасин: условия РФ по разрешению конфликта на Украине четко сформулированы

Карасин: условия РФ по разрешению конфликта на Украине четко сформулированы

РИА Новости/БелТА/Максим Гучек Условия России по разрешению украинского конфликта четко сформулированы российским лидером Владимиром Путиным, сообщил председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин.

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