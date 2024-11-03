Карасин: условия РФ по разрешению конфликта на Украине четко сформулированы

РИА Новости/БелТА/Максим Гучек Условия России по разрешению украинского конфликта четко сформулированы российским лидером Владимиром Путиным, сообщил председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин.
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