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«Комбо» сошлось: американские СМИ раскопали грязную тайну правительства – денег нет, запасов нет, разработок нет

«Комбо» сошлось: американские СМИ раскопали грязную тайну правительства – денег нет, запасов нет, разработок нет

170,2 тыс прочтений У стран НАТО сошлось «смертельное комбо»! Они слишком долго производили слишком ненужное оружие – это раз.

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Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
А ты что это, возвеличил Оленевода?? А наши генералы у кого научились Россию грабить? Ты что о наших героях- ворах молчишь? Мы америкосам памятник должны поставить за то, что они любят деньги больше, чем свою страну 🤣🤣🤣🤣
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15 час.
Traveller
Какой посыл, каков раж!!! А как же фраза &quot;в России за 20 путинских лет каждая копеечка оборонных бюджетов – она зрима, она глазом видна&quot; вяжется с мальчиками-миллионерами в Мин. обороны? Или руками тимурчиков &quot;учитывали каждую копейку&quot;? Ну и заодно вопрос - А сколько лет ваяют &quot;су 57&quot;? И где тот &quot;шахматный истребитель&quot;, которым хвастались несколько лет назад?
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14 час.

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