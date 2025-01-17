«Комбо» сошлось: американские СМИ раскопали грязную тайну правительства – денег нет, запасов нет, разработок нет

А ты что это, возвеличил Оленевода?? А наши генералы у кого научились Россию грабить? Ты что о наших героях- ворах молчишь? Мы америкосам памятник должны поставить за то, что они любят деньги больше, чем свою страну 🤣🤣🤣🤣

Traveller

Какой посыл, каков раж!!! А как же фраза "в России за 20 путинских лет каждая копеечка оборонных бюджетов – она зрима, она глазом видна" вяжется с мальчиками-миллионерами в Мин. обороны? Или руками тимурчиков "учитывали каждую копейку"? Ну и заодно вопрос - А сколько лет ваяют "су 57"? И где тот "шахматный истребитель", которым хвастались несколько лет назад?