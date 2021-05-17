Мировое обозрение

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Тимошенко
    Как могла какая-то разведка зарание узнать начало войны, когда сам Гитлер до утра 20 июня 1941 г. не знал, что начнёт...Почему советская ...
  • В В
    Автор жадина и лентяй. С двух раз ничего не понятно. Неужели трудно повторить статью в третий раз?Defense News: НАТ...
  • amir amirov
    кроме свобод и прав , у каждого человека должны быть обязанности перед другими людьми, иначе такому человеку нужен т...Коллектив превыше...

Почему Кадыров промахнулся

Почему Кадыров промахнулся

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова оказался в центре внимания российских и мировых СМИ. На этот раз его имя не связывают с убийствами знаменитых или малоизвестных чеченцев за границей и в РФ, включая Героев России, с преследованием (до смерти) представителей секс-меньшинств в республике, с покушением на Бориса Немцова, с самостоятельными внешнеполитическими демаршами, после которых Кремлю приходится объяснять, что Кадыров высказывал свою личную точку зрения, не совпадающую с позицией руководства страны (такой вот уникальный глава региона РФ, с собственным мнением по всем вопросам мироздания).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх