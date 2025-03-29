Женщина пережила удар молнии и рассказала о странных последствиях

У жительницы Австралии изменился цвет глаз после удара молнии. Об этом пишет What’s The Jam. 30-летняя Карли Электрик из штата Квинсленд всегда была одержима молниями и даже сделала себе три татуировки с ними.
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