Лавров подтвердил готовность РФ к мирному решению конфликта на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил на встрече с Рубио готовность России урегулировать конфликт на Украине, заявив о приверженности к Анкориджским договоренностям, сообщает Министерство иностранных дел РФ.
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