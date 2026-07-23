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Царьград

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Лавров подтвердил готовность РФ к мирному решению конфликта на Украине

Лавров подтвердил готовность РФ к мирному решению конфликта на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил на встрече с Рубио готовность России урегулировать конфликт на Украине, заявив о приверженности к Анкориджским договоренностям, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

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