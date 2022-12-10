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Жители Херсонской области получили возможность досрочно обменять гривны на рубли

Жители Херсонской области получили возможность досрочно обменять гривны на рубли

Банки, осуществляющие деятельность в Херсонской области, досрочно приступили к обмену наличной гривны на рубли, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на управляющего отделением Центробанка России по области Андрея Перетокина.

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