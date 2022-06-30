21-летний защитник «Реала» Хила близок к переходу в «Лацио» за 5 млн евро. У него 2 матча в Ла Лиге

Центральный защитник «Реала» Марио Хила, вероятно, продолжит карьеру в итальянской Серии А. 21-летний испанец близок к переходу в «Лацио» за 5 млн евро, при этом мадридский клуб сохранит половину прав на игрока и получит опцию обратного выкупа.