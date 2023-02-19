Uspei.com

40 подписчиков

Journal du Dimanchе: Бербок планирует баллотироваться на пост канцлера Германии

Во французском издании Journal du Dimanche вышла публикация со ссылкой на дипломатический источник, в которой заявляется, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет баллотироваться на пост канцлера страны в случае роспуска Бундестага из-за ситуации на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх