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Игдисамов: если оценивать старт сезона, я бы поставил ЦСКА четвёрочку

Игдисамов: если оценивать старт сезона, я бы поставил ЦСКА четвёрочку

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил старт сезона для команды. «Мы находимся в лидирующей группе, идём без поражений.

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