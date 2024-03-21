ЕЭК сняла ограничения на продажу товаров в магазинах Duty Free, узнали какие

Коллегия ЕЭК сняла ограничения по весу и габаритам для продажи товаров в магазинах Duty Free. Ранее была запрещена реализация продукции весом более 20 кг и товаров при сумме размеров по длине, ширине и высоте более 200 см.
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