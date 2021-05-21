Отреставрировать построенную русскими деревню решили в Китае

Как нужно зарабатывать на русской культуре и истории, показывают в Китае. В граничащей с Приморьем провинции Хэйлунцзян решили превратить небольшую деревню, построенную в 1903 году русскими, в крупный центр туризма, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на портал biang.