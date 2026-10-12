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РИА Новый день

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Мошенники угрожают родителям отменой детских пособий

Мошенники угрожают родителям отменой детских пособий

Злоумышленники придумали новую схему обмана: они запугивают родителей отменой детских пособий и требуют перевести все сбережения на «специальный счет».

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