Марка Tenet подготовила кроссовер T4L к перевозке велосипедов

В России прошла ездовая презентация кроссовера Tenet T4L российского производства. Как выяснил журнал Motor, модель сможет предложить особую конструкцию — тягово-сцепное устроство и набор креплений — чтобы возить велосипеды не на крыше, а в задней части автомобиля.