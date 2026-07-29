Марка Tenet подготовила кроссовер T4L к перевозке велосипедов

В России прошла ездовая презентация кроссовера Tenet T4L российского производства. Как выяснил журнал Motor, модель сможет предложить особую конструкцию — тягово-сцепное устроство и набор креплений — чтобы возить велосипеды не на крыше, а в задней части автомобиля.
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