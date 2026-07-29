Авто - Мото - Н...
ГлавнаяБлогПравообладателям
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авто - Мото - Новости

8 подписчиков

Марка Tenet подготовила кроссовер T4L к перевозке велосипедов

Марка Tenet подготовила кроссовер T4L к перевозке велосипедов

В России прошла ездовая презентация кроссовера Tenet T4L российского производства. Как выяснил журнал Motor, модель сможет предложить особую конструкцию — тягово-сцепное устроство и набор креплений — чтобы возить велосипеды не на крыше, а в задней части автомобиля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии